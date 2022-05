De Laurentiis fa i complimenti ad Ancelotti e i tifosi del Napoli insorgono

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un post sui social ha scatenato una valanga di polemiche dopo la finale di Champions League vinta dal Real Madrid a Parigi contro il Liverpool. A scriverlo è stato il presidente delAurelio De. Appena finita la partita, il presidente azzurro ha voluto mandare un messaggio a Carlo: "Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata!”. Poco dopo è arrivato anche il Tweet del: “ade al Real Madrid per la vittoria della Champions League“. Diversinapoletani però, non sembrano averla presa bene e si sono scagliati contro De. "Se avessi avuto la forza di blindare Carlo e mettere appesi al muro quei quattro bambini viziati dell'ammutinamento oggi probabilmente saremmo ad altri ...

... dopo la sua quarta Champions, e tutto quello che ha fatto in carriera, si può solo dire bene (perfino il presidente del Napoli Degli ha fatto i). E non solo per le sue ...A scriverlo è stato il presidente del Napoli Aurelio De. Appena finita la finale tra ... Poco dopo è arrivato anche il Tweet del Napoli: "ad Ancelotti e al Real Madrid per la ...Un post sui social ha scatenato una valanga di polemiche dopo la finale di Champions League vinta dal Real Madrid a Parigi contro ...Le congratulazioni del presidente del Napoli e del club azzurro, a due anni e mezzo dal clamoroso siluramento, provocano insurrezioni sui social.