Corona virus | Italia | 698861 attualmente positivi a test -13187 in un giorno con 166631 decessi 62 e 16531231 guariti 20971 Totale di 17396723 casi 7537 Dati della protezione civile | effettuati 80177 tamponi

Advertising

Dargondarkfire : @smolducko Corona virus vaccine? - Gaetano17101951 : @gallina_di @Agenzia_Ansa @repubblica @ilmessaggeroit @LaStampa @Libero_official @DomaniGiornale @Adnkronos… - Loredanataberl1 : RT @mcrisparlato: @razorblack66 @a_meluzzi @AxlGuidato @iosoioevoi Prima del vaccino Covid ben quattro vaccini ad mRNA hanno fallito la fas… - 64Almo : RT @mcrisparlato: @razorblack66 @a_meluzzi @AxlGuidato @iosoioevoi Prima del vaccino Covid ben quattro vaccini ad mRNA hanno fallito la fas… - razorblack66 : RT @mcrisparlato: @razorblack66 @a_meluzzi @AxlGuidato @iosoioevoi Prima del vaccino Covid ben quattro vaccini ad mRNA hanno fallito la fas… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 30 maggio 2022 518 Nuovi casi 6.046 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 179 ...... renderà omaggio all'Altare della Patria con la deposizione di unad'alloro con nastro ... sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio dalCovid19, l'ingresso ...A livello di ricoveri negli ospedali italiani, quello positivi al Covid sono attualmente 5.536 (42 in più di ieri), dei quali 255 in terapia intensiva (5 in meno di ieri). Sono 62 le persone decedute ...La Corea del Nord ha rimosso le misure di lockdown legate al virus Covid-19 che erano in vigore da più di due settimane ...