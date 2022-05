Belen Rodriguez | una dea marina dalle forme perfette | la guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 maggio 2022) Showgirl di una bellezza ed un fascino che in poche possono vantare; cerchiamo di capire qualcosa in più sunumerose storie d’amore alla relazione, emozionante, con Stefano De Martino fino all’aspetto professionale dove ha avuto diverse esperienze. Proviamo a conoscere un pochino meglio, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramPartiamo dall’aspetto sentimentale e non possiamo non citare la storia con Stefano De Martino, marito didal 2013 al 2017 e padre di Santiago. La loro è una storia che ha vissuta da alti e bassi e soprattutto da due ritorni di fiamma, uno nel 2019 e uno più recente con la coppia che, infatti, sembra essere tornata insieme. Prima di questo turbinio di emozioni con Stefano De Martino, ...