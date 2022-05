Bayern | il 'mea culpa' di Rummenigge | 'Alaba e Kroos via per colpa mia | la loro assenza si sente'

Advertising

Sport Fanpage

Dichiarazioni, quelle di Neuer che sembrano essere unculpa per come certe partite siano state ... Neuer (getty images) tutte le notizie di- monaco neuer coppe Leggi i commenti Calcio estero:...L'exè rimasto ovviamente deluso dalla scelta di Mourinho, attuale tecnico della Roma: '... Schweinsteiger ha concluso parlando delcupla del portoghese: 'Mourinho si è scusato e ha detto di ... Kroos esplode in TV, non dovevano chiederglielo: “Mi hai fatto due domande di me**a”