Banca Sella: apertura conto via Spid, nuova opzione (Di lunedì 30 maggio 2022) Banca Sella semplifica ulteriormente l'apertura del conto corrente, velocizzando la pratica di registrazione. In questo articolo vi avevamo parlato della collaborazione con Fido e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per effettuare i dovuti controlli e semplificare l'onboarding. A poche settimane da quella partnership, va segnalata una ulteriore novità nell'apertura di un conto con Banca Sella, che d'ora in avanti si potrà fare semplicemente e rapidamente tramite Spid. I migliori conti online 55555 ...

