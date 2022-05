Austin Butler sui Maneskin a Che Tempo Che Fa | il protagonista di Elvis elogia la band romana

Advertising

WeCinema : Red carpet a suon di rock'n'roll! ???????? Baz Luhrmann presenta, fuori concorso, il biopic #Elvis. Il visionario reg… - MDeGraciaP : RT @VirginRadioIT: Elvis, come @austinbutler si è preparato per portare in scena il Re del rock'n'roll ?? Priscilla Presley: 'È stato straor… - jiisoohamnida : io che ho appena realizzato che quello era austin butler a ben 10 anni di distanza - zairaah_ : RT @nzlmtt: Mi ammazza che siano tutti lì 'la scoperta Austin Butler' 'la rivelazione' ma cosa ne sanno loro di Zoey 101 - dylmassdaughter : RT @nzlmtt: Mi ammazza che siano tutti lì 'la scoperta Austin Butler' 'la rivelazione' ma cosa ne sanno loro di Zoey 101 -

Il Sussidiario.net

I Maneskin - Ethan Torchio, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi - in look total Gucci sul red carpet di 'Elvis' a Cannes 2022., il protagonista del biopic di Baz Luhrmann, si è detto un grande fan della band italiana, che gli 'presta la voce' nell'iconica 'If I Can Dream' (foto Ansa) Al Festival di Cannes Elvis ...L'ultima puntata stagione di 'Che Tempo Che Fa' , domenica 29 maggio su Rai3, ha avuto tra i suoi ospiti Tom Hanks eche hanno presentato il nuovo film di Buz Luhrmann 'Elvis'. Durante la chiacchierata con Fazio, c'è spazio anche per parlare dei Måneskin , presenti nella colonna sonora ufficiale ... Austin Butler, chi è/ Il 'nuovo Elvis' sarà presto il 'genero' di Cindy Crawford Il vincitore di due premi Oscar ha presentato il collega più giovane e protagonista con queste parole: “Signore e signori, ecco a voi il più grande intrattenitore d’America e del mondo, Austin Butler ...Austin Butler ha chiesto qualche consiglio a Leonardo DiCaprio su come lavorare con Baz Luhrmann dopo essere stato scelto per il ruolo di Elvis.