(Di lunedì 30 maggio 2022) “Credo alle volontà delle persone, e soprattutto alle idee. Che sono quelle che ti fanno anche risparmiare soldi”. Lo ha detto, a Radio anch’io sport su Radio Uno, a proposito dello scudetto del Milan e della promozione del Monza in Serie A. “Bisogna avere la certezza che si può fare sempre di più e meglio. Io guardavo le persone. Avevo paura dei campioni già affermati. Loro non si adattavano. Cercavo persone che fossero disposte a giocare di squadra. Uno per 10 fa 10, è una forza in un paese in cui a tutti i livelli non fa squadra. Ho sempre pensato che il calcio sarebbe stato un collettivo di intelligenze. Adi no a un Nazionale perché stava fuori tutta la notte. Compriamo la sua riserva, è meno bravo e più affidabile. Avere a che fare con le persone intelligenti fa migliorare ...

FBiasin : #Sacchi: '#Milan, le idee hanno battuto i soldi'. Con tutto il rispetto Arrigo... ma quali soldi? - gippu1 : Il #Milan taglia il traguardo a braccia alzate e chiude infiniti cerchi, personali e di squadra. Vince il più bello… - gippu1 : Dopo Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Carlo Ancelotti, Stefano Pioli rinnova la tradizione degli allenatori che… - sportface2016 : #Sacchi: 'Dissi a #Berlusconi di prendere #Ancelotti' - roger_ferris1 : Lectio magistralis di Mister Arrigo Sacchi su Radio anch’io sport in onore di un grande #Ancelotti a #rai #Radio anch’io?? -

Infine, pur giocando spesso di rimessa o all'italiana, Ancelotti è riuscito ugualmente a ottenere il plauso e la stima di, noto per il suo ego e per attaccare gli avversari anche quando ...Il Milan che vinse tutto per anni cone Fabio Capello in Italia, in Europa e nel Mondo. Berlusconi dopo aver lasciato la presidenza del suo Milan, prese il Monza nel 2018 in Serie C e ... Arrigo Sacchi: "Dissi a Berlusconi di prendere Ancelotti" Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi: "Dissi a Berlusconi di prendere Ancelotti. Credo alle idee che fanno risparmiare soldi" ...Così Arrigo Sacchi celebra le imprese dalla panchina di Ancelotti con il Real Madrid e Giovanni Stroppa che ieri sera ha portato per la prima volta il Monza in Serie A. Parlando a Radio Anch'io lo ...