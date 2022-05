Amici 21, Albe e Serena Carella fanno sul serio: il gesto inaspettato (Di lunedì 30 maggio 2022) Nato all’inizio della stagione di Amici 21, l’amore tra Albe e Serena Carella – rispettivamente cantante e ballerina del talent show di Maria De Filippi, approdati entrambi in finale – prosegue ancora oggi e nonostante a breve la ragazza si trasferirà negli Stati Uniti per un mese, lei e Albe hanno dimostrato di prendere molto sul serio la loro relazione, al punto da fare già le presentazioni in famiglia. Amici 22, stravolto il cast di professori? Chi se ne va e i nuovi nomi La prossima stagione del talent di Maria De Filippi potrebbe avere dei co-protagonisti completamente nuovi Amici 21, presentazioni in famiglia per Albe e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 maggio 2022) Nato all’inizio della stagione di21, l’amore tra– rispettivamente cantante e ballerina del talent show di Maria De Filippi, approdati entrambi in finale – prosegue ancora oggi e nonostante a breve la ragazza si trasferirà negli Stati Uniti per un mese, lei ehanno dimostrato di prendere molto sulla loro relazione, al punto da fare già le presentazioni in famiglia.22, stravolto il cast di professori? Chi se ne va e i nuovi nomi La prossima stagione del talent di Maria De Filippi potrebbe avere dei co-protagonisti completamente nuovi21, presentazioni in famiglia pere ...

