A dieci anni dalla vittoria del programma | il ritorno nella veste di conduttrice

«Chiamatemi conduttrice, perché quest'anno X Factor lo conduco io»: parola di Francesca Michielin, nuova conduttrice di X Factor 2022. È lei la padrona di casa della nuova edizione del talent musicale. Lo stesso che ha vinto proprio 10 anni fa, quando aveva solo 16 anni. E l'annuncio non poteva che arrivare via social.

