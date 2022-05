‘Viaggio a sorpresa’ da zia Mara, i due grandi attori ospiti a Domenica In | Che cosa li accomuna? (Di domenica 29 maggio 2022) Il primo appuntamento serale di Domenica In ha riscosso un apprezzamento elevatissimo nel pubblico, a dimostrazione di come zia Mara riesca a godere di un consenso ormai enorme. Dopo l’esperienza con il serale, Domenica In torna questo pomeriggio nella sua classica versione, quella Domenicale, con tantissimi ospiti in studio. Tra i tanti che prenderanno parte alla 37esima puntata stagionale del celebre programma ci saranno anche Lino Banfi e Ronn Moss, che avranno modo di parlare del recente film che li ha visti entrambi protagonisti. Il famosissimo comico italiano e l’attore statunitense – noto soprattutto per il ruolo di Ridge in Beautiful – sono infatti nel cast di Viaggio a sorpresa, che uscirà al cinema l’8 giugno 2022. La pellicola è stata diretta da Roberto Baeli: nel cast ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 29 maggio 2022) Il primo appuntamento serale diIn ha riscosso un apprezzamento elevatissimo nel pubblico, a dimostrazione di come ziariesca a godere di un consenso ormai enorme. Dopo l’esperienza con il serale,In torna questo pomeriggio nella sua classica versione, quellale, con tantissimiin studio. Tra i tanti che prenderanno parte alla 37esima puntata stagionale del celebre programma ci saranno anche Lino Banfi e Ronn Moss, che avranno modo di parlare del recente film che li ha visti entrambi protagonisti. Il famosissimo comico italiano e l’attore statunitense – noto soprattutto per il ruolo di Ridge in Beautiful – sono infatti nel cast di Viaggio a sorpresa, che uscirà al cinema l’8 giugno 2022. La pellicola è stata diretta da Roberto Baeli: nel cast ...

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 29 maggio 2022 I due attori presenteranno il loro nuovo film che li vede protagonisti, "Viaggio a sorpresa" che uscirà il prossimo 8 giugno 2022, distribuito da Minerva Pictures. Appuntamento quindi con Domenica In ...