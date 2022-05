Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2022 ore 15:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Viabilità DEL 29 MAGGIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PRUDENZA INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE FINO AL 31 MAGGIO SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA Viabilità CON CHIUSURE E RIDUZIONI DI CARREGGIATA, PER LAVORI IN CORSO, ALTEZZA CASTEL DI DECIMA. PRESTARE ATTENZIONE. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022)DEL 29 MAGGIOORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PRUDENZA INVECE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE FINO AL 31 MAGGIO SONO ATTIVE MODIFICHE ALLACON CHIUSURE E RIDUZIONI DI CARREGGIATA, PER LAVORI IN CORSO, ALTEZZA CASTEL DI DECIMA. PRESTARE ATTENZIONE. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ...

GHERARDIMAURO1 : SOSTE CONSUETE, SOPRA LE STRISCE PEDONALI, PER OMESSA REPRESSIONE, ORA, DELLE PATTUGLIE PREPOSTE ALLA VIABILITA' E… - Roma_H_24 : Viabilità, interventi di manutenzione stradale per 12.5 milioni di euro. Ecco le vie interessate - - susi_pie : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - battaglia_persa : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità - blogesquilino : RT @salviamoroma: #Roma Via G. Giolitti #Termini #Esquilino sicurezza stradale e viabilità -

Lite per viabilità, 41enne accoltellato a Posillipo Il 41enne avrebbe litigato con un altro uomo su uno scooter e durante la discussione, probabilmente riconducibile a questioni di viabilità, sarebbe stato colpito. Trasportato al pronto soccorso dell'...