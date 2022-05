Venezia, l’incontro tra un cane robot e un cane poliziotto durante il Salone Nautico: ecco come reagisce l’animale di fronte alla tecnologia (Di domenica 29 maggio 2022) Un cane robot se ne va a spasso all’Arsenale di Venezia, in occasione del Salone Nautico. Oltre agli yatch e alle più belle barche del mondo, ha destato molta curiosità tra visitatori del boat show lo strano 4 zampe bionico – modello del tutto simile a quello impiegato a Shanghai per ‘sgridare’ chi non indossava la mascherina per strada – governato alla consolle dal suo ‘istruttore’. Il fido-robot ha messo in imbarazzo soprattutto i (veri) cani poliziotto in servizio di sicurezza del Salone, che non spiegavano da dove arrivasse quel ‘coso’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Unse ne va a spasso all’Arsenale di, in occasione del. Oltre agli yatch e alle più belle barche del mondo, ha destato molta curiosità tra visitatori del boat show lo strano 4 zampe bionico – modello del tutto simile a quello impiegato a Shanghai per ‘sgridare’ chi non indossava la mascherina per strada – governatoconsolle dal suo ‘istruttore’. Il fido-ha messo in imbarazzo soprattutto i (veri) caniin servizio di sicurezza del, che non spiegavano da dove arrivasse quel ‘coso’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

