Temptation Island | Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati | Dayane Mello e Sonia Lorenzini tra le damigelle

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati! I due ex partecipanti di Temptation Island sono convolati a nozze ieri nella chiesa di Nettuno. La festa poi si è spostata nel castello di Bracciano, insieme a parenti e amici. Sonia Lorenzini e Dayane Mello erano tra le damigelle della sposa, mentre tra gli invitati figuravano Matilde Brandi, Giacomo Urtis, Cecilia Capriotti e Samantha De Grenet con i quali la Dell'Isola ha condiviso l'esperienza del Gf Vip 5. Proprio all'interno della Casa più spiata d'Italia Carlotta aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Nello.

