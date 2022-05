Sonia Lorenzini e Dayane Mello damigelle perfette alle nozze di Carlotta e Nello (Di domenica 29 maggio 2022) La loro amicizia è nata nella casa del Grande Fratello VIP e da allora sono rimaste in ottimi rapporti, così speciali che Carlotta dell’Isola, ha scelto come sue damigelle d’onore, nel giorno del matrimonio, Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Due vippone alla corte dei due sposini. Il matrimonio è stato celebrato ieri a Bracciano, sul lago in una location mozzafiato. E Sonia e Dayane hanno mostrato alcuni dettagli di questo matrimonio che Carlotta, come ha raccontato spesso sui social negli ultimi mesi, ha organizzato in ogni dettaglio. Dayane e Sonia, insieme ad altre due amiche storiche di Carlotta, hanno indossato un bellissimo abito glicine erano davvero molto romantiche ed eleganti e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) La loro amicizia è nata nella casa del Grande Fratello VIP e da allora sono rimaste in ottimi rapporti, così speciali chedell’Isola, ha scelto come sued’onore, nel giorno del matrimonio,. Due vippone alla corte dei due sposini. Il matrimonio è stato celebrato ieri a Bracciano, sul lago in una location mozzafiato. Ehanno mostrato alcuni dettagli di questo matrimonio che, come ha raccontato spesso sui social negli ultimi mesi, ha organizzato in ogni dettaglio., insieme ad altre due amiche storiche di, hanno indossato un bellissimo abito glicine erano davvero molto romantiche ed eleganti e ...

IAmSad95 : @aidalaverdadera Ma hai visto che dalle stories di Sonia Lorenzini, Urtis, dayane e compagnia nessuna foto degli sp… - MariaxxLoppezz : RT @Veronic26908554: DAYANE MELLO e SONIA LORENZINI ... sono meravigliose e istupende ?????????????????? - Veronic26908554 : DAYANE MELLO e SONIA LORENZINI ... sono meravigliose e istupende ?????????????????? - vipdietroloshow : Dayane Mello e Sonia Lorenzini al matrimonio di Carlotta Dell’Isola!!!??#CarlottaDellIsola #NelloSorrentino #coppia… - egoignisetaqua : GIACOMO URTIS E SONIA LORENZINI CON COME AND GET IT DI SELENA NELLA DECAPPOTTABILE PER PIACERE SKSJAJSKSKSK -