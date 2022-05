Rallista morto per un malore durante una gara: riesce a fermare l'auto e salva la vita della figlia (Di domenica 29 maggio 2022) Michele Bortignon, il pilota di rally 58enne bassanese deceduto davanti alla figlia 21enne in auto con lui come navigatrice durante 17° Rally Storico Campagnolo che si tiene nel vicentino, ha ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Michele Bortignon, il pilota di rally 58enne bassanese deceduto davanti alla21enne incon lui come navigatrice17° Rally Storico Campagnolo che si tiene nel vicentino, ha ...

