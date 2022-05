Rallista accusa malore in auto e muore, gara annullata (Di domenica 29 maggio 2022) Dramma al 17esimo Rally Storico Campagnolo che si tiene nel vicentino: un pilota di 51 anni a bordo dell'auto numero 88, che guidava con al fianco la figlia 21enne come navigatore, ha avuto un malore improvviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro che gli è stato fatale. L'uomo è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza. La gara per rispetto a quanto accaduto è stata annullata. I medici hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. Nessuna lesione per la figlia. Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 maggio 2022) Dramma al 17esimo Rally Storico Campagnolo che si tiene nel vicentino: un pilota di 51 anni a bordo dell'numero 88, che guidava con al fianco la figlia 21enne come navigatore, ha avuto unimprovviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro che gli è stato fatale. L'uomo è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza. Laper rispetto a quanto accaduto è stata. I medici hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. Nessuna lesione per la figlia.

