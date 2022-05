Papa Francesco annuncia il concistoro per la nomina di 21 cardinali: sedici sono elettori in un eventuale conclave. Ecco chi sono (Di domenica 29 maggio 2022) Un concistoro per la nomina di ventuno nuovi cardinali. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine del Regina Caeli della solennità dell’Ascensione recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro. Bergoglio ha spiegato che il concistoro, che si terrà il 27 agosto 2022, sarà seguito da una riunione, il 29 e il 30 agosto, di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, Praedicate Evangelium. Dei ventuno nuovi porporati scelti dal Papa, sedici sono elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di ottant’anni. Tra essi c’è un solo italiano: Oscar Cantoni, vescovo di Como. Tre i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Unper ladi ventuno nuovi. Lo hatoal termine del Regina Caeli della solennità dell’Ascensione recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro. Bergoglio ha spiegato che il, che si terrà il 27 agosto 2022, sarà seguito da una riunione, il 29 e il 30 agosto, di tutti iper riflettere sulla nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, Praedicate Evangelium. Dei ventuno nuovi porporati scelti dalin un, ovvero con meno di ottant’anni. Tra essi c’è un solo italiano: Oscar Cantoni, vescovo di Como. Tre i nuovi ...

