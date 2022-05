Meloni dice no a un governo con il Pd: “Ipotesi bizzarra che non c’è” (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – Meloni dice no a un governo con il Pd: “Non credo che si possa fare un governo con la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio un governo di centrodestra e non sono disponibile ad andarci a qualsiasi costo”. La presidente di Fratelli d’Italia lo ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgia Meloni contesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Giorgia Meloni contro il governo: “Provvedimenti a casaccio” Giorgia Meloni chiede le elezioni Giorgia Meloni ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA –no a uncon il Pd: “Non credo che si possa fare uncon la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio undi centrodestra e non sono disponibile ad andarci a qualsiasi costo”. La presidente di Fratelli d’Italia lo ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgiacontesta i provvedimenti delsul contenimento del Covid Giorgiacontro il: “Provvedimenti a casaccio” Giorgiachiede le elezioni Giorgia...

