(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Mosca ha dimostrato di essere pronta are il problema della sicurezzaglobale per iobiettivi politici e quindi presentarsi come l’interlocutore ragionevole, incolpando l’Occidente di ogni fallimento. Questo quanto afferma l’ultimo aggiornamento difornito dal Ministero della Difesa britannico. “Il 25 maggio – vi si legge – il viceministro degli esteri russo, Andrei Rudenko, ha dichiarato che laè pronta a garantire un corridoio umanitario per le navi che trasportano cibo attraverso il Mar Nero in cambio della revoca delle sanzioni. Il ministro ha anche chiesto all’Ucraina di sminare l’area intorno al porto di Odessa per consentire il passaggio delle navi”. “L’Ucraina – sottolinea quindi il rapporto – ha dispiegato mine marittime solo a causa ...

Advertising

ledicoladelsud : Intelligence Gb: “Russia sfrutta a propri fini crisi alimentare” - italiaserait : Intelligence Gb: “Russia sfrutta a propri fini crisi alimentare” - LocalPage3 : Intelligence Gb: 'Russia sfrutta a propri fini crisi alimentare' - fisco24_info : Intelligence Gb: 'Russia sfrutta a propri fini crisi alimentare': (Adnkronos) - 'Il tentativo della Russia di otten… - LinoMannu : RT @sadefenza: #SaDefenza: L'ex capo dell'intelligence tedesca sulla guerra in ucraiana Nel programma 'Special' della TV di Berlino, #Maass… -

AGI - Agenzia Italia

Laè pronta a far leva sulla questione della sicurezza alimentare per i suoi scopi politici: lo scrive l'britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il ...A ruota di Pechino, ladel nuovo corso voluto da Vladimir Putin ha puntato fortemente sull'... Il piccolo stato mediorientale porta nel continente tecnologia in agricoltura econ ... Blinken: "Confido che Svezia e Finlandia entrino presto". Helsinki pronta alle nuove sanzioni Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di Lyman, una città considerata strategica, anche perché è sede di un ...La Russia è pronta a far leva sulla questione della sicurezza alimentare per i suoi scopi politici: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. (A ...