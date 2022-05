Incredibile Mbappé | la reazione della famiglia alla vittoria del Real

Advertising

psgitaly : ??? Buffon ???? : «Se io fossi Mbappé... Cavolo, sono al PSG! Hanno avuto una fiducia incredibile nei miei confronti,… - NapoliAddict : Mbappè-PSG, rinnovo mostruoso: ecco quanto guadagnerà al secondo. Una frase è incredibile #Napoli… - infoitsport : Mbappè-PSG, rinnovo mostruoso: ecco quanto guadagnerà al secondo. Una frase è incredibile - BlackEagle1967 : @Edorsi53 @RobertoRenga @RafaeLeao7 Ha fatto bene, anche secondo me,ma se parliamo di squadre imperfette, Immobile… - infoitsport : Incredibile Mbappè: «Hanno prevalso i sentimenti». Ecco quanto guadagnerà restando al Psg -

... passando anche per Benzema e il 'già dimenticato': dopo la vittoria della Champions League ... parla in esclusiva a Sky , raccontando come è nato l'ennesimo successo di questoclub. ...Un'avventurain questa stagione, tra scudetto e Champions, con una squadra riorganizzata dopo l'addio di Zidane e il no di Allegri. Zidane © LaPresseAncelotti ha già annunciato in un'...