Il vaiolo delle scimmie? "Noi europei viziati...". Ilaria Capua, qual è il vero problema | Video (Di domenica 29 maggio 2022) Il vaiolo delle scimmie spaventa l'Italia ma secondo Ilaria Capua dipende anche dal fatto che siamo "europei viziati". La virologa, ospite in studio di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, su La7, dà ragione all'inviato di guerra del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e fa una analogia tra quanto sta accadendo in Ucraina e le pandemie. "Da europei viziati, non ci siamo accorti di tutte le guerre che erano intorno a noi. Adesso ci sorprendiamo che c'è il vaiolo della scimmia. Ma il vaiolo è endemico in Nigeria, vuole dire che è una malattia che circola ed è presente. Ma noi le malattie che circolano al di fuori della nostra zona protetta non le vogliamo vedere".

E' stato isolato al Sacco di Milano il virus del vaiolo delle scimmie - Milano Post stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano il 'monkeypoxvirus' responsabile dell'epidemia da vaiolo delle scimmie attualmente presente in Europa. 'Questo rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica - ha commentato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti - sarà ... Vaiolo delle scimmie, sono 650mila i marchigiani già vaccinati ed immuni ANCONA - Incrociando l'anagrafe vaccinale con una stima della popolazione regionale, emerge come nelle Marche siano circa 650 mila le persone già immunizzate contro il vaiolo , profilassi obbligatoria fino al 1981. Per chi ha già ricevuto il vaccino , il rischio di contrarre la malattia è estremamente basso. APPROFONDIMENTI IL VIRUS Mamma ricoverata a Torrette, ... Wired Italia Vaiolo delle scimmie, campioni inviati allo Spallanzani La ragazza ventenne per la quale si sospetta il primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria rimane ricoverata all'ospedale San Martino di Genova in osservazione dopo che il primo test ha dato esito ... Vaiolo Scimmie, Gismondo: “Non è un malattia grave ma non ci sono terapie mirate” ITALIA – Dopo l’isolamento del virus “si può procedere con le ricerche su nuove molecole antivirali”, anche se il vaiolo delle scimmie rimane una malattia “non grave, che non minaccia letalità se non ... stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnosticaBioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano il 'monkeypoxvirus' responsabile dell'epidemia dascimmie attualmente presente in Europa. 'Questo rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica - ha commentato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti - sarà ...ANCONA - Incrociando l'anagrafe vaccinale con una stima della popolazione regionale, emerge come nelle Marche siano circa 650 mila le persone già immunizzate contro il, profilassi obbligatoria fino al 1981. Per chi ha già ricevuto il vaccino , il rischio di contrarre la malattia è estremamente basso. APPROFONDIMENTI IL VIRUS Mamma ricoverata a Torrette, ... Vaiolo delle scimmie, tutte le domande (e le risposte) La ragazza ventenne per la quale si sospetta il primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria rimane ricoverata all'ospedale San Martino di Genova in osservazione dopo che il primo test ha dato esito ...ITALIA – Dopo l’isolamento del virus “si può procedere con le ricerche su nuove molecole antivirali”, anche se il vaiolo delle scimmie rimane una malattia “non grave, che non minaccia letalità se non ...