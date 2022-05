Il caso della microcamera nelle docce delle infermiere, la protesta all’ospedale di Empoli: «Non è solo molestia: è una vera violenza» (Di domenica 29 maggio 2022) «Ci hanno spiato durante la doccia chissà per quanto tempo. Adesso rischiamo di finire sul web in pasto a maniaci e guardoni». A parlare è Francesca – nome di fantasia – l’infermiera che per prima ha scoperto e denunciato ai carabinieri la presenza di una microcamera nella doccia dello spogliatoio femminile dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Telecamera che potrebbe aver registrato la doccia di decine e decine di dipendenti tra infermiere, operatrici socio sanitarie e tecniche di laboratorio. Una vera e propria violenza. Ne parla oggi 29 maggio Marco Gasperetti sul Corriere della Sera. «Non è stata soltanto una molestia ma una violenza vera e propria. Siamo profondamente turbate. È stato uno spregio al nostro essere donne, mamme e ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) «Ci hanno spiato durante la doccia chissà per quanto tempo. Adesso rischiamo di finire sul web in pasto a maniaci e guardoni». A parlare è Francesca – nome di fantasia – l’infermiera che per prima ha scoperto e denunciato ai carabinieri la presenza di unanella doccia dello spogliatoio femminile dell’ospedale San Giuseppe di. Telecamera che potrebbe aver registrato la doccia di decine e decine di dipendenti tra, operatrici socio sanitarie e tecniche di laboratorio. Unae propria. Ne parla oggi 29 maggio Marco Gasperetti sul CorriereSera. «Non è stata soltanto unama unae propria. Siamo profondamente turbate. È stato uno spregio al nostro essere donne, mamme e ...

GiovaAlbanese : Cerimoniale finito. Mi auguro che l'#Uefa, garante per tutto il calcio europeo, faccia stanotte stesso tutte le rif… - RobertoBurioni : Spero che @fabfazio non sia così severo nei miei confronti. In ogni caso quella di stasera è l’ultima puntata della… - fattoquotidiano : 'PER VOI NIENTE ACCREDITO' Lo strano caso del - Piero42395724 : RT @Brownfox_51: L'ex capo dell'intelligence avverte della guerra con la Russia, si è espresso contro le consegne di armi all'Ucraina. http… - Miti_Vigliero : Lega spaccata su Salvini a Mosca. Il caso del nuovo consulente Capuano La scelta del viaggio in Russia sarebbe sta… -