Guerra in Ucraina, il presidente serbo Vucic: “Trovato accordo con Mosca per le forniture di gas a un prezzo di favore” (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver avuto un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin nel quale ha concordato una proroga del contratto di fornitura di gas russo alla Serbia a prezzo e condizioni molto favorevoli. “Putin e io abbiamo avuto un colloquio molto buono e corretto. Abbiamo parlato di vari temi. Per noi la questione più importante è la scadenza il 31 maggio dell’accordo sul gas. Quello che posso dire è che gli elementi principali dell’accordo li abbiamo concordati, e sono molto favorevoli per la Serbia”, ha detto Vucic parlando a margine di una visita a depositi e magazzini di derrate alimentari, visita seguita al suo colloqui con Putin. “Ci siamo accordati sulla firma di un contratto per tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) IlAleksandarha detto di aver avuto un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin nel quale ha concordato una proroga del contratto di fornitura di gas russo alla Serbia ae condizioni moltovoli. “Putin e io abbiamo avuto un colloquio molto buono e corretto. Abbiamo parlato di vari temi. Per noi la questione più importante è la scadenza il 31 maggio dell’sul gas. Quello che posso dire è che gli elementi principali dell’li abbiamo concordati, e sono moltovoli per la Serbia”, ha dettoparlando a margine di una visita a depositi e magazzini di derrate alimentari, visita seguita al suo colloqui con Putin. “Ci siamo accordati sulla firma di un contratto per tre ...

