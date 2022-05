Giro d’Italia 2022, Alessandro Covi: “Non sono uno scalatore, sulle salite vere mi stacco da 30-40 corridori” (Di domenica 29 maggio 2022) Una vittoria indimenticabile. Alessandro Covi ha chiuso a braccia alzate la 20ma tappa del Giro d’Italia 2022 in seguito a una strepitosa fuga solitaria partita a oltre 50 km dall’arrivo. Un risultato che ci conferma un grande fatto: quando il gioco si fa duro, il Puma di Taino (questo il soprannome di Covi) comincia a giocare. Era già successo l’anno scorso al Giro quando fu secondo sullo sterrato di Montalcino e terzo sullo Zoncolan. “L’anno prossimo cercherò di vincere ancora la tappa più bella – ha affermato l’azzurro a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Amo dare spettacolo. Ho corso come volevo, l’avevo detto all’ammiraglia: farò quello che mi sento. Sportivamente parlando è il mio giorno più bello.” Il nativo di Borgomanero ha poi raccontato i suoi ultimi chilometri ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Una vittoria indimenticabile.ha chiuso a braccia alzate la 20ma tappa delin seguito a una strepitosa fuga solitaria partita a oltre 50 km dall’arrivo. Un risultato che ci conferma un grande fatto: quando il gioco si fa duro, il Puma di Taino (questo il soprannome di) comincia a giocare. Era già successo l’anno scorso alquando fu secondo sullo sterrato di Montalcino e terzo sullo Zoncolan. “L’anno prossimo cercherò di vincere ancora la tappa più bella – ha affermato l’azzurro a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Amo dare spettacolo. Ho corso come volevo, l’avevo detto all’ammiraglia: farò quello che mi sento. Sportivamente parlando è il mio giorno più bello.” Il nativo di Borgomanero ha poi raccontato i suoi ultimi chilometri ...

