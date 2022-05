Giorgi-Kasatkina, ottavi Roland Garros: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 29 maggio 2022) A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2022 di tennis, domani, lunedì 30 maggio, si disputeranno gli ultimi incontri del quarto turno del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra Camila Giorgi, numero 28 del seeding, opposta alla russa Daria Kasatkina, testa di serie numero 20. Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 11.00 sul Campo Suzanne Lenglen: domani, lunedì 30 maggio, si terrà la nona giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2022 di tennis. L’azzurra cercherà di raggiungere ai quarti Martina Trevisan, qualificatasi oggi. Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Kasatkina in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) A Parigi, per quanto riguarda il2022 di tennis, domani, lunedì 30 maggio, si disputeranno gli ultimi incontri del quarto turno del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra Camila, numero 28 del seeding, opposta alla russa Daria, testa di serie numero 20. Il match sarà il primo ina partire dalle ore 11.00 sul Campo Suzanne Lenglen: domani, lunedì 30 maggio, si terrà la nona giornata dei tabelloni principali del2022 di tennis. L’azzurra cercherà di raggiungere ai quarti Martina Trevisan, qualificatasi oggi. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta ...

