DISNEY+ GIUGNO 2022 | MS MARVEL | LOVE VICTOR 3 | BYMAX | IL SEQUEL DI DOCTOR STRANGE

(Di domenica 29 maggio 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte le novità di. Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix le trovate QUI. E’ un mese didavvero ricco di novità per Disney Plus, segnaliamo tra le tante, l’attesa nuova serie: Ms., la terza e ultima stagione del piccolo cult, la seconda stagione dell’apprezzata Only Murder in the Building. Ma anche la nuova serie animata!. Per quanto riguarda i film non possiamo che partire dall’ultimo grande successo al cinema targatoovvero:nel Multiverso della Follia, che approda a poco più di un mese dall’uscita nelle sale sulla piattaforma Disney, ma ...

lostincinema_it : RT @Paio83: Le uscite di #giugno su #DisneyPlus - Paio83 : Le uscite di #giugno su #DisneyPlus - aleparty82 : RT @BingyNews: #DisneyPlus : Le novità del mese di #Giugno2022 - BingyNews : #DisneyPlus : Le novità del mese di #Giugno2022 - ClaudiaGiunti : @Cora35096277 @Ele88Elfy @gima_a @Emilio05393876 Il 14 giugno in Turchia c'è la presentazione dei progetti Disney.… -

Vi ricordiamo che Obi - Wan Kenobi è arrivato sulla piattaforma di streaming on demandPlus venerdì scorso, 27 maggio, col prossimo appuntamento fissato per mercoledì 1: da lì in poi ......e per tutta la famiglia verrà organizza un'intera serata legata al mondo. Info e prenotazioni a info@museitrevi.it o chiamando il numero 0742381628 - 3470796571. IL PROGRAMMA GIOVED Ì 2...Da Ms. Marvel al ritorno di Only Murders in the Building, passando per Fire Island e Hollywood Stargirl: le uscite di giugno su Disney+.Hollywood Stargirl film sequel Disney+. Quando esce in Italia Trama, cast e trailer ita. Streaming, quando, data in Italia.