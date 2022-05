Dimenticatela così! Dopo Vite al Limite è cambiato tutto | eccola oggi | resterete di stucco

Leggi su sologossip

(Di domenica 29 maggio 2022)al: la ricordate così?com’è,davvero di, da non credere. Era il 2013 quandoalè andato in onda per la prima volta in assoluto. Da quel momento, il successo del programma di Real Time è stato letteralmente spietato. Ed ancora adesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.