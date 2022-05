Caro-gas, la calma dei prezzi prima della tempesta invernale (Di domenica 29 maggio 2022) Da inizio settimana il costo del gas sul mercato europeo si aggira attorno agli 85 euro per megawattora, nella stessa fascia di prezzo dei mesi precedenti all’invasione russa dell’Ucraina. Gli operatori sembrano aver recuperato la calma rispetto alle folli oscillazioni degli scorsi mesi (il picco, a marzo, era 227 €/MWh), e sembrano aver ignorato il blocco delle forniture di Gazprom verso la Finlandia del fine settimana. Il motivo, secondo Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, è duplice: da una parte la stagione mite ha permesso agli operatori di tirare il fiato, dall’altra lo spauracchio del ricatto di Putin – “pagatemi in rubli o vi chiudo i rubinetti” – sembra aver perso efficacia. In fondo è una questione cosmetica: le grandi aziende europee che importano da Gazprom hanno ricevuto un via libera di fatto, per quanto malvolentieri, dalla Commissione. Insomma, il gas russo ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Da inizio settimana il costo del gas sul mercato europeo si aggira attorno agli 85 euro per megawattora, nella stessa fascia di prezzo dei mesi precedenti all’invasione russa dell’Ucraina. Gli operatori sembrano aver recuperato larispetto alle folli oscillazioni degli scorsi mesi (il picco, a marzo, era 227 €/MWh), e sembrano aver ignorato il blocco delle forniture di Gazprom verso la Finlandia del fine settimana. Il motivo, secondo Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, è duplice: da una parte la stagione mite ha permesso agli operatori di tirare il fiato, dall’altra lo spauracchio del ricatto di Putin – “pagatemi in rubli o vi chiudo i rubinetti” – sembra aver perso efficacia. In fondo è una questione cosmetica: le grandi aziende europee che importano da Gazprom hanno ricevuto un via libera di fatto, per quanto malvolentieri, dalla Commissione. Insomma, il gas russo ...

