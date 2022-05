A Monaco Leclerc ha rischiato di perdere la pole (Di domenica 29 maggio 2022) A Monaco Charles Leclerc ha festeggiato una pole nella terra natia, la seconda consecutiva. Ma ha rischiato di perderla. Nel corso delle qualifiche, il pilota della Ferrari è stato chiamato alla verifica del peso, ma non si è fermato. I meccanici della Ferrari lo hanno spinto verso la stazione pesi per poi riportarlo ai box. Regolamento alla mano, mancare alle verifiche tecniche poteva comportare una penalità, ma a Charles è stata risparmiata. Vi spieghiamo il motivo qui sotto. GP Monaco: perché Leclerc non è stato penalizzato? Il regolamento della F1 è abbastanza severo. Se i commissari chiamano una macchina per le verifiche anche a sessione in corso, il pilota e la squadra devono obbedire. Saltare la verifica comporta delle penalità, decise dalla direzione gara. Si varia dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) ACharlesha festeggiato unanella terra natia, la seconda consecutiva. Ma hadi perderla. Nel corso delle qualifiche, il pilota della Ferrari è stato chiamato alla verifica del peso, ma non si è fermato. I meccanici della Ferrari lo hanno spinto verso la stazione pesi per poi riportarlo ai box. Regolamento alla mano, mancare alle verifiche tecniche poteva comportare una penalità, ma a Charles è stata risparmiata. Vi spieghiamo il motivo qui sotto. GP: perchénon è stato penalizzato? Il regolamento della F1 è abbastanza severo. Se i commissari chiamano una macchina per le verifiche anche a sessione in corso, il pilota e la squadra devono obbedire. Saltare la verifica comporta delle penalità, decise dalla direzione gara. Si varia dalla ...

