Una Vita, anticipazioni (29 maggio – 4 giugno 2022): una strage e un salto temporale. Ecco cosa accadrà 5 anni dopo (Di sabato 28 maggio 2022) Una Vita: l'esplosione Settimana ricca per Una Vita. Finito Uomini e Donne, le puntate di giovedì e venerdì proseguiranno fino alle 15.50. A ciò si aggiungono gli appuntamenti extralarge della domenica dalle 14.20 alle 16.30 e del sabato dalle 14.40 alle 16.30. Si tratta di puntate cruciali caratterizzate da un attentato (che farà diversi morti), cui seguirà un salto temporale di 5 anni (succederà il 2 giugno, con buona pace dei fan che faranno ponte). Per sapere quello che accadrà, Ecco le anticipazioni. Una Vita: anticipazioni da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022 Fabiana accetta la proposta di matrimonio di Servante, e i due si mostrano ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 maggio 2022) Una: l'esplosione Settimana ricca per Una. Finito Uomini e Donne, le puntate di giovedì e venerdì proseguiranno fino alle 15.50. A ciò si aggiungono gli appuntamenti extralarge della domenica dalle 14.20 alle 16.30 e del sabato dalle 14.40 alle 16.30. Si tratta di puntate cruciali caratterizzate da un attentato (che farà diversi morti), cui seguirà undi 5(succederà il 2, con buona pace dei fan che faranno ponte). Per sapere quello chele. Unada domenica 29a sabato 4Fabiana accetta la proposta di matrimonio di Servante, e i due si mostrano ...

