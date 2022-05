Tutto un altro Giro d’Italia. Le bici in punta di dito (Di sabato 28 maggio 2022) L’albo d’oro del Giro d’Italia dice che la corsa l’ha vinta trentun volte Fausto Coppi, con dodici secondi posti e undici terzi; segue Felice Gimondi, staccato sì, ma molto più costante: diciotto vittorie, dodici volte secondo, venticinque terzo; poi c’è Franco Bitossi: quindici successi, tre volte sul secondo gradino del podio, otto sul terzo; Eddy Merckx giù dal podio: quattordici maglie rosa finali, sedici volte secondo, tredici terzo; e di un pelo davanti a Italo Zilioli: tredici volte primo, recordman di piazzamenti alle spalle del vincitore, venticinque, mai terzo. La sorpresa è Dino Zandegù: otto vittorie, otto secondi posti, diciassette volte terzo. Una affermazione anche per Antonio Maspes, campione dei velodromi, decisamente meno a suo agio sull’asfalto. Tutto ufficialissimo, anzi certificato. E poco importa se la realtà ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) L’albo d’oro deldice che la corsa l’ha vinta trentun volte Fausto Coppi, con dodici secondi posti e undici terzi; segue Felice Gimondi, staccato sì, ma molto più costante: diciotto vittorie, dodici volte secondo, venticinque terzo; poi c’è Franco Bitossi: quindici successi, tre volte sul secondo gradino del podio, otto sul terzo; Eddy Merckx giù dal podio: quattordici maglie rosa finali, sedici volte secondo, tredici terzo; e di un pelo davanti a Italo Zilioli: tredici volte primo, recordman di piazzamenti alle spalle del vincitore, venticinque, mai terzo. La sorpresa è Dino Zandegù: otto vittorie, otto secondi posti, diciassette volte terzo. Una affermazione anche per Antonio Maspes, campione dei velodromi, decisamente meno a suo agio sull’asfalto.ufficialissimo, anzi certificato. E poco importa se la realtà ...

