Trevisan | terra promessa E' agli ottavi - Sport - quotidiano net

Advertising

iltirreno : SUPER MARTINA! - La tennista toscana dopo il primo titolo conquistato in Marocco vince anche sulla terra rossa fran… - messina_oggi : Trevisan vola agli ottavi di finale del Roland GarrosPARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Martina Trevisan conferma una v… - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Martina Trevisan conferma una volta di più il suo feeling speciale con la terra ross… - WeAreTennisITA : Esordio facile per Martina Trevisan ?? Il passaggio dal torneo di Rabat, la sua prima vittoria in carriera, all'amat… - ColucciLc : RT @LorenzoAndreol4: Eccolo qui, il giorno più bello della carriera di Martina! #Trevisan batte Claire Liu 62 61 e conquista il suo primo t… -

però sembra cresciuta molto anche nella consapevolezza dei propri mezzi, come testimoniato dal recentissimo titolo vinto a Rabat. Per il terzo turno oggi in campo Camila Giorgi contro la ...... e i suoi migliori risultati sono arrivati sullabattuta . Lo conosco bene perché ci siamo ... MARTINAL'aria di Parigi fa bene a Martina. Dopo i quarti di finale raggiunti nel ...I quarti di finale del 2020 a Parigi non erano arrivati per caso. Martina Trevisan (nella foto) può puntare tranquillamente a raggiungerli di nuovo al Roland Garros – e poi chissà – vista l’autorità c ...Continua il momento magico di Martina Trevisan che ieri ha liquidato in due set 6-3, 6-4 Daria Seville, nata Gavrilova, al terzo turno del Roland Garros 2022 regalandosi il passaggio agli ottavi e lo ...