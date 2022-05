Super Sinner | battuto McDonald | è agli ottavi del Roland Garros

Advertising

Cristia93103770 : @Ladal17 Sinner è Musetti sono due super tennisti! Sono il nostro presente, il nostro futuro! - infoitsport : Roland Garros - Jannik Sinner prende tutto. Salvataggi super e vincente micidiale - TennisWorldit : Roland Garros - Jannik Sinner prende tutto. Salvataggi super e vincente micidiale - qui_finanza : Sinner firma un nuovo super contratto con gli sponsor: cifre da record -

ha portato a casa il primo parziale al primo set point ottenuto, giocando con grande personalità. Nel secondo parziale, la situazione era molto più complicata per l'italiano che, sotto 5 - 2 e ...Ma, dentro è un vulcano che erutta lava rossa come i suoi capelli e minaccia di distruggere tutto, a cominciare da se stesso. Si controlla, si blocca, si limita, si ...Sinner, c'è qualcuno che non riesce a smettere di pensare a lui: ecco di chi si tratta e perché continua a corteggiarlo.Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Sinner-McDonald. L'incontro vale per il 3° turno dello Slam francese ...