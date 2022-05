Rosamaria Caputi | la disperazione di una mamma | ' Non mi affittano casa perché ho un figlio

Advertising

Se non fosse sua mamma a raccontarlo, si farebbe fatica a crederci. Francesco, 11 anni, è un bambino a cui è stato diagnosticato uno spettro autistico. Il piccolo è figlio di Rosamaria Caputi, 54 anni, catanese, ex attrice di teatro, trasferitasi da anni a Roma per inseguire il suo sogno professionale. Rimasta vedova, mamma di tre figli, a fine giugno dovrà lasciare casa. "Non mi affittano casa perché mio figlio ha una diagnosi di spettro autistico". A raccontare è Rosamaria Caputi, mamma di Francesco, 11 anni, un bimbo a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico.