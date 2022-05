Reddito di cittadinanza, da Schifani a Garavaglia e Ronzulli: l’attacco della destra. Conte: “Barbarie da parte di privilegiati” (Di sabato 28 maggio 2022) Torna l’estate e con essa la ricerca di lavoratori stagionali. Una ricerca spesso viziata dal fatto che le offerte equivalgono a condizioni di lavoro durissime, per pochi euro all’ora. Ecco dunque che con l’avvicinarsi della stagione la destra torna all’attacco. Già ad aprile il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva lanciato l’allarme: “Il Reddito fa mancare 250mila operatori nel turismo”. Oggi torna all’attacco: “Se hai il 10% disoccupazione e mancano solo nel turismo 300/350 mila persone, è evidente che qualcosa non quadra, poi, come sempre, la verità sta nel mezzo: sicuramente vanno rivisti determinati sussidi che sono ostacolo e bloccano mercato del lavoro. Sicuramente vanno rivisti i contratti, ne parlavo con il ministro del Lavoro Orlando… E’ il momento di sedersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Torna l’estate e con essa la ricerca di lavoratori stagionali. Una ricerca spesso viziata dal fatto che le offerte equivalgono a condizioni di lavoro durissime, per pochi euro all’ora. Ecco dunque che con l’avvicinarsistagione latorna al. Già ad aprile il ministro del Turismo Massimoaveva lanciato l’allarme: “Ilfa mancare 250mila operatori nel turismo”. Oggi torna al: “Se hai il 10% disoccupazione e mancano solo nel turismo 300/350 mila persone, è evidente che qualcosa non quadra, poi, come sempre, la verità sta nel mezzo: sicuramente vanno rivisti determinati sussidi che sono ostacolo e bloccano mercato del lavoro. Sicuramente vanno rivisti i contratti, ne parlavo con il ministro del Lavoro Orlando… E’ il momento di sedersi ...

Advertising

Mov5Stelle : Mettere insieme il sostegno al reddito con la formazione delle persone per l’inserimento nel mondo del lavoro è uno… - elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - Stefania_Cixi69 : RT @GiansandroMerli: Hanno recintato le spiagge, limitato la possibilità di andare al mare, pagato concessioni ridicole, guadagnato milioni… - Marsis_ : RT @acmemetico: Un paese che fa la guerra ai percettori di reddito di cittadinanza mentre là fuori ci sono Elisabetta Franchi, Gianluca Vac… -