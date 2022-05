Raz Degan e l’angosciante rivelazione: “Sono stato costretto alla sedie a rotelle” (Di sabato 28 maggio 2022) Il modello israeliano, Raz Degan, qualche tempo fa ha rivelato di aver passato un momento davvero difficile della sua vita: i dettagli della vicenda Raz Degan, nel corso degli anni, ha sempre suscitato grande mistero nei telespettatori che più volte l’hanno visto protagonista in alcuni programmi televisivi (Ballando con le stelle, Mistero e Raz & The Tribe). La sua relazione con Paola Barale, inoltre, riempì fior pagine di gossip e catalizzò l’attenzione dei fan. Raz Degan (Foto Web)Raz, oltre a disimpegnarsi nelle attività da modello, ha anche preso parte ad alcuni film, tra cui: Squillo, Coppia omicida, Tutus, Alexander, Barbarossa, Albakiara – Il Film. Nel 2017, inoltre, ha partecipato all’Isola dei Famosi dove strappò grandi consensi da parte dei telespettatori. La sua vittoria con l’89% delle ... Leggi su kronic (Di sabato 28 maggio 2022) Il modello israeliano, Raz, qualche tempo fa ha rivelato di aver passato un momento davvero difficile della sua vita: i dettagli della vicenda Raz, nel corso degli anni, ha sempre suscitato grande mistero nei telespettatori che più volte l’hanno visto protagonista in alcuni programmi televisivi (Bndo con le stelle, Mistero e Raz & The Tribe). La sua relazione con Paola Barale, inoltre, riempì fior pagine di gossip e catalizzò l’attenzione dei fan. Raz(Foto Web)Raz, oltre a disimpegnarsi nelle attività da modello, ha anche preso parte ad alcuni film, tra cui: Squillo, Coppia omicida, Tutus, Alexander, Barbarossa, Albakiara – Il Film. Nel 2017, inoltre, ha partecipato all’Isola dei Famosi dove strappò grandi consensi da parte dei telespettatori. La sua vittoria con l’89% delle ...

