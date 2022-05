Prezzi | caro - caffè | tazzina al bar tocca fino a 1 | 25 euro

(Di sabato 28 maggio 2022) Esplode in Italia il fenomeno del, con ladi espresso che raggiunge nei barsempre più alti e rincari in alcuni casi a due cifre rispetto al 2021. Lo denuncia Assoutenti, ...

Esplode in Italia il fenomeno del- caffè, con la tazzina di espresso che raggiunge nei barsempre più alti e rincari in alcuni casi a due cifre rispetto al 2021. Lo denuncia Assoutenti, che ha stilato la mappa ufficiale ......deidei beni energetici che importiamo dall'estero, questo tipo di inflazione è ancor più allarmante perché colpisce le famiglie meno abbienti. Secondo l'Istat, infatti, con unvita in ...Esplode in Italia il fenomeno del caro-caffè, con la tazzina di espresso che raggiunge nei bar prezzi sempre più alti e rincari in alcuni casi a due cifre rispetto al 2021. Lo denuncia Assoutenti, che ...La rilevazione di Assoutenti, che spiega come i rincari di materie prime e bollette pesano sulle tasche dei consumatori ...