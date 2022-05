Ogni strada porta all’addio di Rabiot: scambio con un fenomeno della Premier (Di sabato 28 maggio 2022) Adrien Rabiot è sicuramente fuori dal progetto della Juventus che verrà, con il francese che non è stato in grado di mostrare il suo valore. Ci sono stati tanti giocatori che non hanno reso come ci si sarebbe aspettato, ma tante volte il vero problema è dovuto al fatto che questi elementi percepiscono degli stipendi davvero incredibile, per questo motivo le aspettative crescono in maniera a dir poco spropositata, perché Adrien Rabiot non è assolutamente uno dei primi giocatori al mondo, ma un contratto da 7 milioni all’anno gli imponeva di fare quel salto di qualità che non ha mai lontanamente fatto vedere. Adrien Rabiot Juventus (LaPresse)Per poter vincere i campionati e i titoli internazionali occorre avere un grande centrocampo, perché senza di esso è davvero impossibile trovare un punto di raccordo tra la difesa e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 28 maggio 2022) Adrienè sicuramente fuori dal progettoJuventus che verrà, con il francese che non è stato in grado di mostrare il suo valore. Ci sono stati tanti giocatori che non hanno reso come ci si sarebbe aspettato, ma tante volte il vero problema è dovuto al fatto che questi elementi percepiscono degli stipendi davvero incredibile, per questo motivo le aspettative crescono in maniera a dir poco spropositata, perché Adriennon è assolutamente uno dei primi giocatori al mondo, ma un contratto da 7 milioni all’anno gli imponeva di fare quel salto di qualità che non ha mai lontanamente fatto vedere. AdrienJuventus (LaPresse)Per poter vincere i campionati e i titoli internazionali occorre avere un grande centrocampo, perché senza di esso è davvero impossibile trovare un punto di raccordo tra la difesa e ...

