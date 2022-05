Advertising

infomobilitaMi : [#Evento] Domenica #29maggio, ore 16, CORTEO da Corso Venezia (angolo piazza Oberdan). Percorso: CORSO VENEZIA–PIAZ… - VAIstradeanas : 19:32 #A52 Traffico da Svincolo Sp44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano a Svincolo SP9 Vecchia Valsassina.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:20 #A52 Traffico da Svincolo Sp44 Milano-Meda: Lentate-Bruzzano a Svincolo SP9 Vecchia Valsassina.Velocità:10Km/h - LuceverdeMilano : ??? #Milano #incidente – Tangenziale Nord ?????? coda tra bivio Milano-Meda e Nova Milanese> Sesto San Giovanni/A4 #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ??? #Milano #Incidente - SP35 Milano - Meda ?????? coda tra Bovisio Masciago e Viale Rubicone > Milano #Luceverde #Lombardia -

Il Notiziario

Letizia Radaelli , la ginnasta della2000 allenata da Martina Murgo e Luigi, convocata per la competizione dalla Federazione Ginnastica d'Italia, è salita sul terzo gradino del podio ...Meno fortunato, invece, l'atleta della Ginnastica Brindisi, che si allena acon i tecnici Luigie Martina Murgo: purtroppo non è riuscito a concludere nessuno dei due tentativi a ... Milano-Meda bloccata verso Milano: incidente ed elisoccorso a Paderno Traffico in tilt sulla circonvallazione di Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio a causa di un incidente avvenuto all'incrocio tra le vie Meda e Tibaldi tra una Bmw Gs e due tram della line ...Oltre 350 pezzi per raccontare la carriera dell'architetto, designer, teorico e critico milanese, protagonista della cultura visiva del XX secolo ...