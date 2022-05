Miami, che orgoglio. Tatum frastornato: 'Non so cosa sia successo' (Di sabato 28 maggio 2022) Il leader di Miami produce una prova stellare, diventa il grande protagonista di gara - 6 e permette alla squadra della Florida di passare al TD Garden. 47 punti, suo massimo in carriera nella ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Il leader diproduce una prova stellare, diventa il grande protagonista di gara - 6 e permette alla squadra della Florida di passare al TD Garden. 47 punti, suo massimo in carriera nella ...

Advertising

xitsgiuliax : RT @elliotaldstan: Voi potete dire quello che volete su Monaco,ma non mi potete dire che Miami va bene mentre Monaco deve andarsene perché… - scrematura : È da ieri sera che penso al coraggio di chi ha speso 100€ per l'abbonamento al MiAmi dove io come Martina Neglia in… - francescorende : @rprat75 Butler quasi da solo vale più di Boston. Doveva vendicarsi per la prossima sconfitta in gara 5. Ora gara 7… - ElMarkonito : Dato che la new entry Miami è paragonabile a #MonacoGP a livello di obbrobrio, direi che almeno quest'ultima possia… - VincenzoBellom9 : Io non vedo come Miami possa vincere gara 7 comunque, a meno che Butler in fin di vita dopo una prestazione del gen… -