(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag — Il portavoce diItalia Lucaparla a margine del sit-in contro il governoorganizzato oggi pomeriggio di fronte alla sede romana del movimento in Via Napoleone III. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

kaiman50cc : Marsella: “Tutti i partiti stanno con il liquidatore Draghi, CasaPound unica opposizione” (Video)… - ParliamoDiNews : Marsella: `Tutti i partiti stanno con il liquidatore Draghi, CasaPound unica opposizione` (Video) #marsella… - BerniCurenai : #Marsella: “Tutti i partiti stanno con il liquidatore #Draghi, #CasaPound Italia unica opposizione” (Video)… - zazoomblog : Marsella: “Tutti i partiti stanno con il liquidatore Draghi CasaPound Italia unica opposizione” (Video) -… - mariace48773268 : RT @Alessandro_Amad: Sabato 28 MAGGIO , TUTTI A ROMA a via Napoleone III N*8!!! #CasaPound ???????? -

: 'i partiti stanno con il liquidatore Draghi, CasaPound unica opposizione'... Cronaca Primo Piano: 'i partiti stanno con il liquidatore Draghi, CasaPound unica ...Referenti dell'attività le professoresseDi Camillo e la professoressa Marina D'Alessandro. Grazie ai docenti e acoloro che hanno permesso questa bella e lodevole sinergia per far ... L’attacco di Casapound a Repubblica: “Deve fallire, i giornalisti devono andare a lavorare” (LaPresse) Il portavoce di CasaPound, Luca Marsella, parla dalla finestra del palazzo occupato in via napoleone III a Roma dopo il divieto ...Il corteo che doveva partire da piazza Santa Maria Maggiore è stato vietato dalla questura. E CasaPound sceglie un’altra modalità per manifestare: un sit-in sotto al palazzo occupato di via Napoleone ...