LIVE Sinner-McDonald, Roland Garros 2022 in DIRETTA: in palio gli ottavi di finale a Parigi! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 L'anno scorso quando perse contro Rafael Nadal per 7-5 6-3 6-0 dopo i successi su Pierre-Hugues Herbert in 5 set per 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4, Gianluca Mager per 6-1 7-5 3-6 6-3 e Mikael Ymer al terzo turno per 6-1 7-5 6-3. 10.38 L'azzurro ha vinto all'esordio in maniera convincente contro l'americano Bjorn Fratangelo per 6-3 6-2 6-3 e adesso punta ad eguagliare gli ottavi di finale dello scorso anno. 10.36 Jannik Sinner torna in campo dopo aver speso tanto energie nel match vinto in rimonta contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 3-6 6-4 6-4 6-3 dopo quasi 4 ore di gioco. 10.34 Secondo confronto tra i due giocatori: l'italiano ha vinto l'unico precedente nell'atto conclusivo di Washington in cui ha battuto il padrone di casa per 7-5 4-6 7-5.

