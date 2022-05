La Juve tenta Marotta: scambio per il post Chiellini (Di sabato 28 maggio 2022) Il calciomercato di Inter e Juventus è pronto nuovamente ad intrecciarsi: spunta il clamoroso scambio durante la sessione estiva La stagione della Juventus si è chiusa con zero titoli. Un’annata… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 28 maggio 2022) Il calciomercato di Inter entus è pronto nuovamente ad intrecciarsi: spunta il clamorosodurante la sessione estiva La stagione dellantus si è chiusa con zero titoli. Un’annata… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, per Gabriel si tenta la via dello scambio con Arthur - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Cherubini tenta il colpo: interesse per Lukaku #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TUTTOJUVE_COM : Juve, per Gabriel si tenta la via dello scambio con Arthur - gilnar76 : Rabiot Juve, aria d’addio: la Premier tenta il francese, che ora ha un piano #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Andresh88juve : RT @junews24com: Rabiot Juve, aria d'addio: la Premier tenta il francese, che ora ha un piano - -