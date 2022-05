I ragazzi non sanno leggere, gli adulti ancor meno. In questa apocalisse fioriscono i populisti (Di sabato 28 maggio 2022) I dati sull'analfabetismo funzionale, matematico e tecnologico mostrano il pesante ritardo italiano, a scuola e non solo. Le prossime generazioni saranno sempre più pesantemente a rischio di indottrinamenti. Perché se non ha adeguati strumenti cognitivi, il nostro cervello usa scorciatoie e pregiudizi Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 maggio 2022) I dati sull'analfabetismo funzionale, matematico e tecnologico mostrano il pesante ritardo italiano, a scuola e non solo. Le prossime generazioni saranno sempre più pesantemente a rischio di indottrinamenti. Perché se non ha adeguati strumenti cognitivi, il nostro cervello usa scorciatoie e pregiudizi

