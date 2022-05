I best look di Cannes 75: ecco quelli che ci hanno fatto sognare (Di sabato 28 maggio 2022) La Croisette non smette di farci sognare. Ogni anno le star che si susseguono sul tapis rouge sono più spettacolari e ci rapiscono con una serie di look da favola che ci fanno sgranare gli occhi! ecco quali sono stati per noi i più bei look sul red carpet del 75° Festival del Cinema di Cannes! I best look di Cannes 75: le top model Personalmente, penso che non servano esibizioni di spacchi e scollature per essere eleganti e questo vale a qualunque età. Se si ha a che fare con top model dal fisico statuario, la tentazione di metterlo in mostra per lo stylist può essere tanta… ma spesso i look più riusciti sono quelli in cui si trova un equilibrio tra il mostrare e il lasciare indovinare. Sara Sampaio in ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022) La Croisette non smette di farci. Ogni anno le star che si susseguono sul tapis rouge sono più spettacolari e ci rapiscono con una serie dida favola che ci fanno sgranare gli occhi!quali sono stati per noi i più beisul red carpet del 75° Festival del Cinema di! Idi75: le top model Personalmente, penso che non servano esibizioni di spacchi e scollature per essere eleganti e questo vale a qualunque età. Se si ha a che fare con top model dal fisico statuario, la tentazione di metterlo in mostra per lo stylist può essere tanta… ma spesso ipiù riusciti sonoin cui si trova un equilibrio tra il mostrare e il lasciare indovinare. Sara Sampaio in ...

