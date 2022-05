Governo: Meloni, 'bizzarra ipotesi alleanza con Pd, voglio Esecutivo con centrodestra' (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Non credo che si possa fare un Governo con la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra, voglio un Governo di centrodestra e non sono disponibile ad andare al Governo a qualsiasi costo. L'ipotesi di un Governo Fratelli-Pd è bizzarra, non c'è, io il Governo voglio farlo con il centrodestra, credo che l'Italia meriti una moderna democrazia dell'alternanza". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Non credo che si possa fare uncon la sinistra e fare con la sinistra cose utili, sono orgogliosamente alternativa alla sinistra,undie non sono disponibile ad andare ala qualsiasi costo. L'di unFratelli-Pd è, non c'è, io ilfarlo con il, credo che l'Italia meriti una moderna democrazia dell'alternanza". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.

