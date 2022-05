F1 TV8, GP Montecarlo 2022: orario, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 28 maggio 2022) Quest’oggi, sabato 28 maggio, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, settimo round dell’edizione 2022 del Mondiale di Formula 1. Le qualificazioni si terranno nel format canonico, poiché verrà preso in considerazione il tempo sul giro secco e la sessione si svilupperà seguendo gli abituali tre turni. Il primo, della durata di 18 minuti, sarà aperto a tutti i piloti. I cinque più lenti verranno però eliminati e la fase intermedia, lunga 15 minuti, vedrà impegnati quindici uomini. Dopo un nuovo taglio di cinque contendenti, i dieci migliori si sfideranno per la pole position nei 12 minuti finali. A proposito di pole position, a Montecarlo conquistarla è fondamentale. Sappiamo bene come sia pressoché impossibile sorpassare nel circuito cittadino ricavato nel Principato ed è imperativo godere di un’ottima posizione di partenza. ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Quest’oggi, sabato 28 maggio, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, settimo round dell’edizionedel Mondiale di Formula 1. Le qualificazioni si terranno nel format canonico, poiché verrà preso in considerazione il tempo sul giro secco e la sessione si svilupperà seguendo gli abituali tre turni. Il primo, della durata di 18 minuti, sarà aperto a tutti i piloti. I cinque più lenti verranno però eliminati e la fase intermedia, lunga 15 minuti, vedrà impegnati quindici uomini. Dopo un nuovo taglio di cinque contendenti, i dieci migliori si sfideranno per la pole position nei 12 minuti finali. A proposito di pole position, aconquistarla è fondamentale. Sappiamo bene come sia pressoché impossibile sorpassare nel circuito cittadino ricavato nel Principato ed è imperativo godere di un’ottima posizione di partenza. ...

