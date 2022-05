Esercitazione Neptune Shield | partecipa portaerei Cavour

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –nel Mar Baltico, Adriatico e Mediterraneo.anche la. Le attività si svolgeranno fino al 31 maggio 2022. “Un grande orgoglio e una grande opportunità” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli “una prova di prontezza e interoperabilità di valore abilitante in previsione degli impegni futuri legati alla Nato, che aumenta l’importanza di una squadra efficace e l’onore del nostro Paese di farne parte”. Per l’occasione la naveha una componente aerea imbarcata composta principalmente dagli aeromobili AV8B Plus dell’Aviazione Navale, integrati dai moderni F35B nazionali, assetti strategici di quinta generazione in dotazione alla Marina Militare e ...

Queste le parole del contrammiraglio americano Curt Renshaw, Comandante del Carrier Strike Group Eight, durante l'esercitazione militare "Neptune Shield" che si sta svolgendo anche in Sardegna. 'Dobbiamo essere pronti il più possibile, guardiamo alle capacità russe e alle nostre capacità, poi ci alleniamo per contrastare ciò che potrebbero fare e per difendere.