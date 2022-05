Confagricoltura Arezzo | non si trovano bottiglie e pali per le vigne - Cronaca - lanazione it

Advertising

Nazione_Arezzo : Confagricoltura Arezzo: non si trovano bottiglie e pali per le vigne -

LA NAZIONE

"Quanto stanno affrontando numerosi imprenditori del vino - dichiara il presidente di, Carlo Bartolini Baldelli - è determinato da più fattori. In primo luogo le vetrerie fanno ... Confagricoltura Arezzo: non si trovano bottiglie e pali per le vigne Arezzo, 28 maggio 2022 - Dalle bottiglie in vetro ai pali per le vigne, i materiali cominciano a scarseggiare e il comparto della viticoltura inizia ad accusare gli effetti della crisi dei materiali.Le trebbiatrici stanno per entrare in funzione ma ci si aspetta un calo di produzione del grano duro. L'impennata dei prezzi inciderà sulle semine del prossimo autunno: per coltivare un ettaro servira ...