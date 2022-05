Claudio Lippi | da re della domenica in tv ai problemi famigliari e di salute | “Quattro bypass addosso”

(Di sabato 28 maggio 2022) Il noto conduttore e cantante ha rilasciato di recente una serie di dichiarazioni riguardanti il lavoro e la vita privata. Ecco cos’ha detto Rispetto al suo periodo d’oro, al giorno d’oggiè sempre meno presente a livello televisivo. La sua uscita di scena è stata graduale nel tempo, anche per via di una televisione che, con il passare degli anni, si è man mano evoluta non rappresentando più quella di una volta.(Websource)Stando a quanto da lui affermato nel corso di un’intervista al CorriereSera,ha pagato molto la scelta di lasciare Buonanel 2006. In questa occasione, il noto personaggio televisivo ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto ad andarsene all’epoca. “Me ne andai perché sentivo che non era più conforme a ...

si è confidato in una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera . Il conduttore ha spaziato su vari argomenti durante la chiacchierata, dalla famiglia, ai suoi successi più ...si racconta a 360°: dall'aver perso tutto a causa dei debiti del padre fino all'addio a 'Buona Domenica'. Lavoro, vita privata e amore ritrovato fino al no ai reality.si ...Ci andrai dopo la fine delle registrazioni e il medico mi disse che stavo per morire” Claudio Lippi è uno dei conduttori più apprezzati del mondo dello spettacolo, per questo la sua confessione ha let ...Peccato che poi quel tizio sparì e lasciò sulle spalle di mio padre un buco finanziario enorme”. Il conduttore 76enne con il quotidiano ha parlato delle due volte in cui “ha perso tutto”. Fu la prima ...